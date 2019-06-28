Номинант на «Везина Трофи» Робин Ленер близок к уходу из «Айлендерс»

Голкипер Робин Ленер может уйти из «Нью-Йорк Айлендерс», информирует The Athletic.
Ранее шведcкий вратарь уверял, что не собирается вести переговоры с командами, но при этом стороны далеки от соглашения по новому контракту. В НХЛ считают, что Ленер начнёт следующий сезон в другом клубе.
По итогам минувшего сезона 27-летний Ленер стал финалистом на приз лучшему вратарю – «Везина Трофи». Зато Робин стал обладателем «Билл Мастертон Трофи» — приза, вручаемого игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Шведский вратарь победил алкогольную и наркотическую зависимость, вылечился от биполярного расстройства личности и в 46 играх минувшего сезона одержал 25 побед, парируя 93% бросков и пропуская в среднем за матч 2,13 шайбы.
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