Цуккарелло хочет получить контракт на 5 лет. Он может быть интересен «Коламбусу»

Нападающий Матс Цуккарелло намерен получить долгосрочный контракт на рынке свободных агентов, информирует журналист Аарон Портцлайн. Норвежский хоккеист 1 июня станет неограниченно свободным агентом.
31-летний хоккеист рассчитывает на договор сроком на пять лет. Отмечается, что интерес к норвежцу может быть у «Коламбус Блю Джекетс».
В 46 матчах минувшего регулярного чемпионата за «Нью-Йорк Рейнджерс» он набрал 37 (11+26) баллов. 4 февраля в первой игре за «Даллас Старз» после обмена из «Рейнджерс» сломал руку и пропустил пять недель. В 13 играх плей-офф отметился 11 (4+7) очками.
На взрослом уровне Матс принимал участие в чемпионатах мира 2008, 2009, 2010 и 2016 годов, а также Олимпийских играх 2010 и 2014 годов. В составе сборной Европы Матс добрался до финала Кубка мира—2016.
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