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Шипачёв: было бы неплохо ещё раз обновить рекорд «Динамо»

Шипачёв: было бы неплохо ещё раз обновить рекорд «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв оценил минувший сезон и обозначил цели на следующий сезон, который станет для него вторым в клубе.

«Неплохой сезон получился. Игра пошла не сразу, но потом стали набирать очки. Было много времени на льду, хорошо взаимодействовали с Кагарлицким в связке. Только в плей-офф получилось всё не так, как хотелось бы.

Цель на следующий сезон? Провести сезон ещё лучше. Читал, что установил новый рекорд результативности «Динамо» — было бы неплохо его обновить ещё раз! А если серьёзно, то командный успех важнее личных показателей. Второй раунд — это не то, на что должно ориентироваться «Динамо». Будем идти до конца», — цитирует Шипачёва официальный сайт московского клуба.

Шипачёв установил рекорд «Динамо», побив достижение 40-летней давности
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