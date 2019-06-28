Шипачёв: было бы неплохо ещё раз обновить рекорд «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв оценил минувший сезон и обозначил цели на следующий сезон, который станет для него вторым в клубе.

«Неплохой сезон получился. Игра пошла не сразу, но потом стали набирать очки. Было много времени на льду, хорошо взаимодействовали с Кагарлицким в связке. Только в плей-офф получилось всё не так, как хотелось бы.

Цель на следующий сезон? Провести сезон ещё лучше. Читал, что установил новый рекорд результативности «Динамо» — было бы неплохо его обновить ещё раз! А если серьёзно, то командный успех важнее личных показателей. Второй раунд — это не то, на что должно ориентироваться «Динамо». Будем идти до конца», — цитирует Шипачёва официальный сайт московского клуба.