Раводин: ситуацию между Акузовским и Гудачеком сильно переиначили в СМИ

Лучший арбитр КХЛ по итогам сезона-2018/19 Алексей Раводин прокомментировал скандальную ситуацию после матча плей-офф между «Спартаком» и СКА, когда его партнёр по работе на той встрече Николай Акузовский в жёсткой форме ответил голкиперу московского клуба Юлиусу Гудачеку.
«В тот момент я находился рядом, но общался с защитником «Спартака» Димой Калининым и вообще не видел, что случилось между Акузовским и Гудачеком. После матча в судейской мы тоже не обсуждали этот момент. Я узнал о случившемся чуть позже, увидел эпизод. А потом почитал ряд статей… Да, бывают такие моменты, когда разговариваешь с хоккеистом на повышенных тонах. Но ту ситуацию между Акузовским и Гудачеком в СМИ очень сильно переиначили.
Всё зависит от контекста игры. Например, когда в КХЛ выступал Александр Радулов всем казалось, что он орёт на каждого без разбора. Но у меня с ним никогда не было проблем. Случился эпизод, он подлетит, спросит, почему было принято такое решение. Ему ответишь, он уезжает. Всё. А со стороны кажется, что был разговор на повышенных тонах. Или ты знаешь, что у хоккеиста не раз случались дисциплинарные штрафы, а он продолжает вести себя агрессивно. И ты в разговоре один на один говоришь ему сбавить обороты, так как такое поведение не нужно ни ему, ни команде. Но это мой подход, а так у каждого арбитра есть свои методы для «разруливания» описанных вами ситуаций. У Николая Акузовского получилось вот таким образом. Есть хоккеисты, которые испытывают неприязнь к какому-то арбитру. Но эти вещи должны оставаться между людьми и не становиться достоянием общественности», — цитирует Раводина официальный сайт КХЛ.
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