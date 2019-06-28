Сушинский — о возвращении в СКА: если будет предложение, наверное, соглашусь

Президент «Авангарда» Максим Сушинский подвёл итоги минувшего сезона и ответил на вопрос о возможном возвращении в СКА.

«Чему радоваться? Мы же не выиграли Кубок. Знаю ли я, как «Авангарду» удержаться на вершине? Так мы её не достигли. Пока не на чем удерживаться. Удовлетворяться особенно нечем! Я – максималист! Вот если бы выиграли Кубок Гагарина – совсем другое дело. А так, мы всего лишь проиграли на последней стадии плей-офф… Да, была проделана хорошая работа. Мы дошли до финала. «Авангард» давно не добивался таких результатов. Но даже не в этом дело! Главное, что команда показывала игру, достойную игру! И болельщиков мы вернули на трибуны, хотя выступали в Балашихе, где мы лишь в гостях. И, самое главное, интерес к команде вновь появился в Омске.

Имеют ли для меня матчи со СКА повышенное значение? Слушайте, конечно, имеют! С «армейцами» всегда интересно играть. И двойная заряженность у нас всегда на этот клуб. В КХЛ СКА – это один из лидеров. Петербуржцы демонстрируют хороший хоккей, атакующий. И «Авангард» в этом стиле играет. Поэтому интересные матчи получаются.

Мечтаю ли вернуться в СКА в качестве функционера? Почему бы и нет? Если будет предложение, наверное, соглашусь. Но за все предыдущие годы его не поступало», — цитирует Сушинского «Петербургский дневник».