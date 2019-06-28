Экс-голкипер «Эдмонтона» Кэм Тальбо продолжит карьеру в «Калгари»
Канадский голкипер Кэм Тальбо заключит однолетний контракт с «Калгари Флэймз», информирует североамериканский инсайдер Энди Стрикленд.
В минувшем регулярном чемпионате 31-летний Тальбо сыграл 31 матч при коэффициенте надёжности 3,36 и отражая 89,3% бросков за «Эдмонтон Ойлерз». В составе «нефтяников» Тальбо провёл 4,5 сезона.
16 февраля 2019 года Кэм был обменян в «Филадельфию Флайерз», где стал восьмым голкипером, которого «лётчики» использовали в сезоне-2018/19. За «лётчиков» Кэм сыграл всего четыре матча, в которых одержал одну победу.
«Эдмонтон» и «Калгари» связывает давнее принципиальное противостояние. Очную игру между командами принято называть Битвой за Альберту.
«Эдмонтон» обменял Кэма Тальбо в «Филадельфию»
- 28 июня 2019
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