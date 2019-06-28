После завершения карьеры Луонго «Флорида» продолжает работу над обменом Раймера

В это межсезонье «Флорида Пантерз» может полностью обновить вратарскую линию команды. Североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн заявил, что клуб продолжает вести работу над обменом Джеймса Раймера.

«Они всё ещё работают над его обменом. Ведётся тяжёлая работа. Они скорее переместят его куда-нибудь, чем пойдут на выкуп контракта», — написал Лебрюн.

В минувшем сезоне 31-летний Раймер провёл 36 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 13 побед. Он отражал 92,9% бросков и пропускал 3,09 шайбы в среднем за игру. Джеймс выступает за «пантер» с сезона-2016/17, ранее он защищал цвета «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сан-Хосе Шаркс».

Ранее стало известно, что основной голкипер «пантер» в минувшем сезоне Роберто Луонго принял решение о завершении карьеры. «Флорида» является одним из фаворитов в борьбе за Сергея Бобровского.