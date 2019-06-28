«Торонто» заключил новые контракты с Капаненом и Юнссоном
«Торонто Мэйпл Лифс» подписал новые контракты с нападающими Каспери Капаненом и Андреасом Юнссоном, информирует пресс-служба «кленовых листьев».
Капанен заключил трёхлетний контракт с зарплатой $ 3,2 млн в год, Юнссон подписал четырёхлетний договор, по которому будет зарабатывать $ 3,4 млн в год.
В минувшем сезоне Юнссон принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На его счету 20 заброшенных шайб и 23 результативные передачи при показателе полезности «+14» и 32 минутах штрафа. В плей-офф Юнссон набрал 4 (1+3) балла в семи играх. Кроме того он заработал показатель полезности «-4».
В минувшем сезоне Каспери в 85 матчах за канадскую команду набрал 46 (21+25) очков. В регулярном чемпионате он набрал 44 (20+24) очка в 78 матчах.
Дон Черри: канадцы выигрывают Кубки, а «Торонто» задрафтовал русского и финнов
- 28 июня 2019
-
20:20
-
20:04
-
19:37
-
19:22
-
18:44
-
18:31
-
18:25
-
18:00
-
17:31
-
17:05
-
17:00
-
16:45
-
16:29
-
16:10
-
15:55
-
15:50
-
15:25
-
15:10
-
14:59
-
14:31
-
14:00
-
13:37
-
13:30
-
13:08
-
13:05
-
12:38
-
12:30
-
12:00
-
11:55
-
11:35
-
11:15
-
10:50
-
10:10
-
09:45
-
09:21
Партнерский контент