«Торонто» заключил новые контракты с Капаненом и Юнссоном

«Торонто Мэйпл Лифс» подписал новые контракты с нападающими Каспери Капаненом и Андреасом Юнссоном, информирует пресс-служба «кленовых листьев».



Капанен заключил трёхлетний контракт с зарплатой $ 3,2 млн в год, Юнссон подписал четырёхлетний договор, по которому будет зарабатывать $ 3,4 млн в год.

В минувшем сезоне Юнссон принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На его счету 20 заброшенных шайб и 23 результативные передачи при показателе полезности «+14» и 32 минутах штрафа. В плей-офф Юнссон набрал 4 (1+3) балла в семи играх. Кроме того он заработал показатель полезности «-4».



В минувшем сезоне Каспери в 85 матчах за канадскую команду набрал 46 (21+25) очков. В регулярном чемпионате он набрал 44 (20+24) очка в 78 матчах.