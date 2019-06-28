Голкипер Неделькович продлил на два года контракт с «Каролиной»
«Каролина Харрикейнз» продлила контракт с голкипером Алексом Недельковичем, информирует официальный сайт «ураганов».
23-летний вратарь подписал контракт, рассчитанный на два года. В сезоне-2019/20 зарплата игрока составит $ 725 тыс. на уровне НХЛ и $ 70 тыс. — на уровне АХЛ. В сезоне-2020/21 контракт приобретёт статус одностороннего с зарплатой $ 750 тыс.
В минувшем сезоне Неделькович одержал 39 побед и оформил четыре шат-аута, выступая в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «Каролины». Он отражал 91,6 % бросков, пропуская 2,26 шайбы за игру. Вратарь стал лидером лиги по количеству побед и коэффициенту надёжности.
«Каролина» выбрала Недельковича во втором раунде на драфте-2014 под общим 37-м номером.
«Каролина» выкупила контракт Патрика Марло. Он числился в клубе меньше недели
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