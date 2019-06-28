Экс-форвард «Вашингтона» Юханссон провёл переговоры с «Коламбусом»

«Коламбус Блю Джекетс» провёл переговоры с нападающим Маркусом Юханссоном, информирует в своём «твиттере» журналист Брайан Хеджер.
1 июля шведский хоккеист станет свободным агентом, он хочет получить контракт с зарплатой $ 5-6 млн в год. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Вашингтон Кэпиталз», за который Юханссон выступал в период с 2010 по 2017 год.
В сезоне-2018/19 28-летний форвард провёл 58 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, выступая за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Бостон Брюинз». На счету скандинава 13 заброшенных шайб и 17 результативных передач при показателе полезности «-16». В плей-офф Юханссон набрал 11 (4+7) баллов в 22 играх.
В минувшем сезоне «мундиры» вышли во второй раунд плей-офф, где проиграли в шести матчах «Бостон Брюинз».
- 28 июня 2019
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