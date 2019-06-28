«Вашингтон» обменял Андре Бураковски в «Колорадо»

«Колорадо Эвеланш» выменял нападающего Андре Бураковски у «Вашингтон Кэпиталз», сообщает официальный сайт столичного клуба. В обратном направлении проследуют два выбора на драфте-2020 (второй и третий раунды) и игрок из фарм-системы «лавин» — форвард Скотт Космачук.
В прошедшем сезоне 24-летний форвард провёл 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт 12 заброшенных шайб и 13 результативных передач при показателе полезности «+2» и 14 минутах штрафа. В плей-офф на счету игрока один гол и одна голевая передача в семи играх при показателе полезности «-3».
Бураковски выбран столичной командой на драфте-2013 под общим 23-м номером. За пять сезонов в составе «Кэпиталз» провёл 328 матчей в регулярном чемпионате, забросил 62 шайбы и отдал 83 результативные передачи.
- 28 июня 2019
-
22:03
-
21:56
-
21:19
-
21:11
-
20:49
-
20:20
-
20:04
-
19:37
-
19:22
-
18:44
-
18:31
-
18:25
-
18:00
-
17:31
-
17:05
-
17:00
-
16:45
-
16:29
-
16:10
-
15:55
-
15:50
-
15:25
-
15:10
-
14:59
-
14:31
-
14:00
-
13:37
-
13:30
-
13:08
-
13:05
-
12:38
-
12:30
-
12:00
-
11:55
-
11:35