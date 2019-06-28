«Вашингтон» обменял Андре Бураковски в «Колорадо»

«Колорадо Эвеланш» выменял нападающего Андре Бураковски у «Вашингтон Кэпиталз», сообщает официальный сайт столичного клуба. В обратном направлении проследуют два выбора на драфте-2020 (второй и третий раунды) и игрок из фарм-системы «лавин» — форвард Скотт Космачук.

В прошедшем сезоне 24-летний форвард провёл 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт 12 заброшенных шайб и 13 результативных передач при показателе полезности «+2» и 14 минутах штрафа. В плей-офф на счету игрока один гол и одна голевая передача в семи играх при показателе полезности «-3».

Бураковски выбран столичной командой на драфте-2013 под общим 23-м номером. За пять сезонов в составе «Кэпиталз» провёл 328 матчей в регулярном чемпионате, забросил 62 шайбы и отдал 83 результативные передачи.