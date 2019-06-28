Сакик: Бураковски обладает большим опытом. Отличное приобретение для «Колорадо»

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик прокомментировал обмен с «Вашингтон Кэпиталз», в результате которого «лавины» получили форварда Андре Бураковски.



«Мы рады, что смогли заполучить такого габаритного, быстрого и квалифицированного крайнего форварда, как Андре. У него достаточно большой опыт игры в НХЛ, несмотря на молодой возраст. Бураковски завоевал Кубок Стэнли, прекрасно проявив себя в матчах плей-офф. Андре 24 года, сейчас начинается расцвет его карьеры. Мы считаем, что он станет отличным приобретением», — приводит слова Сакика официальный сайт «лавин».

Бураковски выбран столичной командой на драфте-2013 под общим 23-м номером. За пять сезонов в составе «Кэпиталз» провёл 328 матчей в регулярном чемпионате, забросил 62 шайбы и отдал 83 результативные передачи.