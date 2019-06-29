Ландеског: уверен, что Рантанен подпишет новый контракт с «Колорадо»

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског поделился мнением о будущем одноклубника, Микко Рантанена. 1 июля финн может стать ограниченно свободным агентом.



«Мне кажется, Рантанена устраивает, что он не находится в центре внимания. Это очень спокойный человек. Иногда он ведёт себя громко, но это очень весёлый парень, с которым интересно проводить время. На мой взгляд, он сейчас входит в группу топ-игроков НХЛ. У него есть габариты, сила, мастерство, способность обыгрывать один в один. Тем не менее, Рантанен нормально относится к тому, что находится вне света софитов.



Он заслужил всего, что у него есть, и я уверен, что они придут к хорошему соглашению и договорятся о хороших условиях для обеих сторон. Самое главное, что Микко — очень приземлённый парень, который по-настоящему заботится о партнёрах и хочет быть хорошим хоккеистом. Я не очень сильно вовлечён в контрактные дела других ребят. Мне просто хочется, чтобы у них всё было хорошо, они были счастливы, и мы работали ради одной цели — победы в Кубке Стэнли», — цитирует Ландескога официальный сайт НХЛ.

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