«Питтсбург» попытается обменять Кессела до открытия рынка свободных агентов

«Питтсбург Пингвинз» попытается обменять нападающего Фила Кессела до открытия рынка свободных агентов, сообщает The Athletic.
Форвард может наложить вето на обмен в 22 клуба. По данным источника, в пять команд «Питтсбург» не захочет отдавать игрока, а три другие не имеют достаточного места в платежной ведомости.
У Кессела возникли разногласия с главным тренером — Майком Салливаном. 31-летний форвард желает играть в звене Евгения Малкина, а не в третьей тройке.
Ранее Кессел, воспользовавшись пунктом в контракте, не дал обменять себя из «Питтсбург Пингвинз».
В контракте 31-летнего нападающего есть пункт, требующий согласия хоккеиста для совершения некоторых обменов. В 82 играх минувшего регулярного чемпионата двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» набрал 82 (27+55) очка, а в сезоне 2017/18 установил личный рекорд, записав на свой счёт 92 (34+58) балла за результативность в 82 играх.
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