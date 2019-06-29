Журналист из США рассказал, как Овечкин изменил НХЛ

Уникальный стиль и внешний вид российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина оказал сильное влияние на современных звезд хоккея, считает журналист спортивного блога Russian Machine Never Breaks Йан Оланд.

«Больше десяти лет назад Овечкин попал в НХЛ и изменил общую тенденцию поведения и внешнего вида хоккеистов, выходя на лед с затонированным визором и желтыми шнурками на коньках. Его заразительное поведение и беззубая улыбка сводили миллионы хоккейных фанатов с ума.

Чем больше НХЛ будет уделять внимания уникальности хоккеистов, тем лучше лига станет. Когда Овечкин начинал, люди говорили, что он весьма странный. Но именно благодаря особенностям он является одним из самых известных хоккеистов в мире, да и вообще во всем спорте», — пишет Оланд.