Павелски покинет «Сан-Хосе» и станет свободным агентом
Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски, скорее всего, с 1 июля станет свободным агентом и его многолетняя карьера в клубе завершится, сообщает журналист Кевин Курц.
«Поговорил с Дэном Плантом, агентом Джо Павелски. Складывается ощущение, что нападающий перейдёт в другую команду в качестве свободного агента. Похоже, это конец эры Павелски в «Сан-Хосе», — написал Курц в «твиттере».
В минувшем сезоне Павелски провёл 75 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. На его счету 38 заброшенных шайб и 26 результативных передач при показателе полезности «-4». В плей-офф американский хоккеист набрал 9 (4+5) баллов в 13 матчах.
Ранее «Шаркс» заключили восьмилетний контракт на $ 92 млн с защитником Эриком Карлссоном.
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