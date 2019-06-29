«Ак Барс» сравнил игроков на рыбалке, Зарипов — лучший

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» опубликовал в «Инстаграме» подборку своих игроков с уловом после рыбалки. Судя по фото, лучшим стал капитан команды Данис Зарипов.

Подборку можно посмотреть на странице «Ак Барса» в «Инстаграме».

Ранее Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом» на один сезон.



В сезоне-2018/19 38-летний нападающий провёл 42 матча и набрал 32 (9+23) очка. В плей-офф на счету опытного хоккеиста две результативные передачи в трёх играх. Сезон-2019/20 станет для Даниса 15-м в составе «Ак Барса», что сделает его рекордсменом команды.



В составе казанского клуба он трижды завоёвывал Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018). В минувшем сезоне «Ак Барс» вылетел из плей-офф после первого раунда. Казанская команда проиграла в четырёх матчах «Авангарду», а в межсезонье Дмитрий Квартальнов сменил Зинэтулу Билялетдинова на посту наставника клуба.