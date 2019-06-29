«Ак Барс» сравнил игроков на рыбалке, Зарипов — лучший

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» опубликовал в «Инстаграме» подборку своих игроков с уловом после рыбалки. Судя по фото, лучшим стал капитан команды Данис Зарипов.
Подборку можно посмотреть на странице «Ак Барса» в «Инстаграме».
Ранее Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом» на один сезон.
В сезоне-2018/19 38-летний нападающий провёл 42 матча и набрал 32 (9+23) очка. В плей-офф на счету опытного хоккеиста две результативные передачи в трёх играх. Сезон-2019/20 станет для Даниса 15-м в составе «Ак Барса», что сделает его рекордсменом команды.
В составе казанского клуба он трижды завоёвывал Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018). В минувшем сезоне «Ак Барс» вылетел из плей-офф после первого раунда. Казанская команда проиграла в четырёх матчах «Авангарду», а в межсезонье Дмитрий Квартальнов сменил Зинэтулу Билялетдинова на посту наставника клуба.
- 29 июня 2019
-
12:51
-
11:55
-
10:20
-
09:54
-
09:40
-
03:10
-
00:07
- 28 июня 2019
-
23:58
-
22:47
-
22:19
-
22:03
-
21:56
-
21:19
-
21:11
-
20:49
-
20:20
-
20:04
-
19:37
-
19:22
-
18:44
-
18:31
-
18:25
-
18:00
-
17:31
-
17:05
-
17:00
-
16:45
-
16:29
-
16:10
-
15:55
-
15:50
-
15:25
-
15:10
-
14:59
-
14:31