Армстронг: у Тарасенко нет задачи «перемалывать» соперников, он такой от природы

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг выразил удовлетворение выступлением российского форварда Владимира Тарасенко, а также рассказал, что перед нападающим не стоит специальной задачи «перемалывать» соперников.
«Влади он и есть Влади, ещё с того момента когда мы его задрафтовали. Забивает, постоянно угрожает воротам. Даже когда по каким-то причинам шайба от его клюшки не влетает в сетку. Тарасенко всегда остается опасным игроком, на котором сопернику необходимо сосредоточивать предельное внимание ведущих защитников, а это, в свою очередь, развязывает руки другим нашим игрокам.
В этом плей-офф обратило на себя внимание, что Влади начал по-новому использовать свои габариты. Мы вовсе не ставим ему задачу «перемалывать» соперников, но он от природы массивный, сильный мужчина, и когда начинает играть атлетично и лишать игроков соперников баланса, это делает их задачу еще сложнее. Тарасенко абсолютно обоснованно является суперзвездой в этой лиге и продолжит ею оставаться», — приводит слова Армстронга «Спорт-экспресс».
- 29 июня 2019
-
12:51
-
11:55
-
10:20
-
09:54
-
09:40
-
03:10
-
00:07
- 28 июня 2019
-
23:58
-
22:47
-
22:19
-
22:03
-
21:56
-
21:19
-
21:11
-
20:49
-
20:20
-
20:04
-
19:37
-
19:22
-
18:44
-
18:31
-
18:25
-
18:00
-
17:31
-
17:05
-
17:00
-
16:45
-
16:29
-
16:10
-
15:55
-
15:50
-
15:25
-
15:10
-
14:59
-
14:31