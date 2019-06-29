Армстронг: у Тарасенко нет задачи «перемалывать» соперников, он такой от природы

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг выразил удовлетворение выступлением российского форварда Владимира Тарасенко, а также рассказал, что перед нападающим не стоит специальной задачи «перемалывать» соперников.



«Влади он и есть Влади, ещё с того момента когда мы его задрафтовали. Забивает, постоянно угрожает воротам. Даже когда по каким-то причинам шайба от его клюшки не влетает в сетку. Тарасенко всегда остается опасным игроком, на котором сопернику необходимо сосредоточивать предельное внимание ведущих защитников, а это, в свою очередь, развязывает руки другим нашим игрокам.

В этом плей-офф обратило на себя внимание, что Влади начал по-новому использовать свои габариты. Мы вовсе не ставим ему задачу «перемалывать» соперников, но он от природы массивный, сильный мужчина, и когда начинает играть атлетично и лишать игроков соперников баланса, это делает их задачу еще сложнее. Тарасенко абсолютно обоснованно является суперзвездой в этой лиге и продолжит ею оставаться», — приводит слова Армстронга «Спорт-экспресс».