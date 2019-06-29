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Экс-игрок «Питтсбурга» и «Салавата» Кольцов пройдёт тренерские курсы в НХЛ

Экс-игрок «Питтсбурга» и «Салавата» Кольцов пройдёт тренерские курсы в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Бывший нападающий «Питтсбурга», «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» Константин Кольцов, покинувший пост главного тренера белорусского ХК «Брест», пройдёт стажировку в одном из клубов Национальной хоккейной лиги.

«Это было совместное решение Константина Евгеньевича и клуба. Константин решил, что ещё хочет поучиться. Он уже записался на стажировку в Америку, в клуб НХЛ. Тут наши желания и возможности совпали», — цитирует генерального директора ХК «Брест» Сергея Сушко Федерация хоккея республики Беларусь.

Кольцов в 1999 году был выбран «Питтсбург Пингвинз» в 1-м раунде драфта НХЛ под общим 18-м номером. Всего в НХЛ провёл 144 игры, набрал 38 (12+26) очков.

На посту тренера ХК «Брест» Кольцова заменит другой специалист — Андрей Ковалёв.

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