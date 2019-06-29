Экс-игрок «Питтсбурга» и «Салавата» Кольцов пройдёт тренерские курсы в НХЛ
Бывший нападающий «Питтсбурга», «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» Константин Кольцов, покинувший пост главного тренера белорусского ХК «Брест», пройдёт стажировку в одном из клубов Национальной хоккейной лиги.
«Это было совместное решение Константина Евгеньевича и клуба. Константин решил, что ещё хочет поучиться. Он уже записался на стажировку в Америку, в клуб НХЛ. Тут наши желания и возможности совпали», — цитирует генерального директора ХК «Брест» Сергея Сушко Федерация хоккея республики Беларусь.
Кольцов в 1999 году был выбран «Питтсбург Пингвинз» в 1-м раунде драфта НХЛ под общим 18-м номером. Всего в НХЛ провёл 144 игры, набрал 38 (12+26) очков.
На посту тренера ХК «Брест» Кольцова заменит другой специалист — Андрей Ковалёв.
- 29 июня 2019
-
13:31
-
12:51
-
11:55
-
10:20
-
09:54
-
09:40
-
03:10
-
00:07
- 28 июня 2019
-
23:58
-
22:47
-
22:19
-
22:03
-
21:56
-
21:19
-
21:11
-
20:49
-
20:20
-
20:04
-
19:37
-
19:22
-
18:44
-
18:31
-
18:25
-
18:00
-
17:31
-
17:05
-
17:00
-
16:45
-
16:29
-
16:10
-
15:55
-
15:50
-
15:25
-
15:10
-
14:59
Партнерский контент