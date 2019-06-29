Кюнхакль подписал однолетний контракт с «Айлендерс»

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Том Кюнхакль продлил соглашение с клубом, подписав однолетний контракт, сообщает журналист Рено Лавуа.



Как написал Лавуа в своём «твиттере», сумма контракта составила $ 850 тыс. Является ли контракт двухсторонним, журналист не уточнил.



Немецкий форвард провёл 36 матчей за «Айлендерс» в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги – 2018/19. Он записал на своё счёт 4 заброшенные шайбы, пять раз ассистировал партнёрам по команде и заработал 10 минут штрафного времени.



Напомним, что номинант на «Везина Трофи» голкипер Робин Ленер близок к уходу из «Айлендерс». Шведский вратарь уверял, что не собирается вести переговоры с командами, но при этом стороны далеки от соглашения по новому контракту. В НХЛ считают, что Ленер начнёт следующий сезон в другом клубе.