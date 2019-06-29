Защитник «Вашингтона» и сборной России Орлов стал отцом

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Дмитрий Орлов стал отцом, сообщает Russian Machine Never Breaks.

Супруги Варвара и Дмитрий назвали сына Кириллом.

В сезоне-2018/19 Орлов провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ. Игрок отметился тремя забитыми шайбами и отдал 25 результативных передач партнёрам. В плей-офф защитник сыграл 7 матчей и набрал 4 очка — все в качестве ассистента.

Орлов родился 23 июля 1991 года в Новокузнецке. В составе российской сборной он стал чемпионом мира — 2014. Вместе с клубом Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» завоевал Кубок Стэнли — 2018. Чемпион мира среди молодёжных команд (2011). Заслуженный мастер спорта России (2014).