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«Баффало» сохранит Ристолайнена несмотря на покупку Миллера

«Баффало» сохранит Ристолайнена несмотря на покупку Миллера
Хоккей / НХЛ 0

После того, как «Баффало» выменял защитника «Вегас Голден Найтс» Колина Миллера, у «Сэйбрз» не должно возникнуть проблем с подписанием контракта с защитником Расмусем Ристолайненом, считает журналист Даррен Дрегер.

«Приобретение Миллера вызвало много спекуляций о расставании с Расмусем Ристолайненом. Однако «Сэйбрз» считают его ключевой фигурой. Если команда хочет выйти на новый уровень, вряд ли они куда-нибудь его отпустят», — пишет Дрегер в «твиттере».

В сезоне-2018/19 Ристолайнен провёл 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Игрок отметился пятью забитыми шайбами и отдал 38 результативных передач партнёрам.

Ранее «Баффало Сэйбрз» выменял защитника «Вегас Голден Найтс» Колина Миллера на право выбора во втором раунде драфта-2021 и выбор в пятом раунде драфта-2022.

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