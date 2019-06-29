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Миронов объяснил, зачем подал заявку на участие в романтическом шоу с Бузовой

Миронов объяснил, зачем подал заявку на участие в романтическом шоу с Бузовой
Хоккей / КХЛ 0

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов объяснил, зачем подал заявку на участие в новом романтическом шоу телеканала ТНТ с участием поп-исполнительницы Ольги Бузовой.

«Друзья, если честно, то очень удивлён тем шквалом комментариев, которые вылились после моей публикации о шоу Ольги Бузовой.

Если вы действительно считаете, что вместо подготовки к сборам и сезону я собрался участвовать в новом проекте ТНТ, то мне очень жаль. У нас был спор с ребятами из офиса «Динамо», который я проиграл, именно поэтому мне нужно было подать заявку.

Пожалуйста, давайте перестанем судить человека по тому, чего вы не знаете, ведь вам дают увидеть лишь малую часть того, что на самом деле происходит в жизни!» — написал Миронов в «Инстаграме».

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Андрея Миронова.

Андрей Миронов подал заявку на участие в романтическом шоу с Ольгой Бузовой
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