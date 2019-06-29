Миронов объяснил, зачем подал заявку на участие в романтическом шоу с Бузовой

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов объяснил, зачем подал заявку на участие в новом романтическом шоу телеканала ТНТ с участием поп-исполнительницы Ольги Бузовой.
«Друзья, если честно, то очень удивлён тем шквалом комментариев, которые вылились после моей публикации о шоу Ольги Бузовой.
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Если вы действительно считаете, что вместо подготовки к сборам и сезону я собрался участвовать в новом проекте ТНТ, то мне очень жаль. У нас был спор с ребятами из офиса «Динамо», который я проиграл, именно поэтому мне нужно было подать заявку.
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Пожалуйста, давайте перестанем судить человека по тому, чего вы не знаете, ведь вам дают увидеть лишь малую часть того, что на самом деле происходит в жизни!» — написал Миронов в «Инстаграме».
Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Андрея Миронова.
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