Генменеджер «Вашингтона» — об обмене Бураковски: он хотел роль топ-6

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан объяснил обмен с «Колорадо Эвеланш», в результате которого в Денвер отправился шведский нападающий Андре Бураковски.
«Он хотел роль топ-6. Мы не хотели менять его на драфтпики до дедлайна. Ждали вариант, который нам бы понравился. Теперь приоритетом для нас является подписание правого края в третье звено из числа свободных агентов», — приводит слова Маклеллана клубная журналистка Изабелль Хуршудян.
В прошедшем сезоне 24-летний форвард провёл 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт 12 заброшенных шайб и 13 результативных передач при показателе полезности «+2» и 14 минутах штрафа. В плей-офф на счету игрока один гол и одна голевая передача в семи играх при показателе полезности «–3».
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