«Колорадо» обменял Доминика Тонинато во «Флориду»

Клубы Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» и «Флорида Пантерз» осуществили обмен, информирует официальный «твиттер» пресс-службы «пантер». Во «Флориду» отправился центральный нападающий Доминик Тонинато, в обратном направлении проследовал защитник Джейкоб Макдональд.

Большую часть минувшего сезона 25-летний Тонинато отыграл в АХЛ, где в 57 матчах регулярного чемпионата забросил 14 шайб и сделал 15 результативных передач. В четырёх играх плей-офф отметился двумя голевыми передачами. В регулярке НХЛ сыграл всего две игры.

Аналогичная роль в прошлом сезоне была и у Макдональда. 26-летний Джейкоб забросил 14 шайб и сделал 23 голевые передачи в 72 играх регулярки АХЛ. В НХЛ также провёл два матча.