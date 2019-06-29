«Даллас» отправил Ничушкина на драфт отказов с целью выкупа контракта

«Даллас Старз» поместил российского форварда Валерия Ничушкина на драфт отказов с целью выкупа контракта, информирует североамериканский инсайдер Энди Стрикленд. Соглашение россиянина должно было действовать до конца сезона-2019/20.
В минувшем регулярном сезоне 24-летний челябинец стал первым полевым хоккеистом в истории лиги, кто в регулярном чемпионате не забил ни одного гола и не набрал штрафных минут, при этом проведя более 50 матчей.
В сезоне-2018/19 на счету Ничушкина 10 (0+10) очков в 57 матчах при показателе полезности «-4». В плей-офф Валерий сыграл всего один матч.
В последний раз в официальном матче Ничушкин забросил шайбу 14 апреля 2018 года, выступая за ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Таким образом, безголевая серия форварда в официальных матчах составляет больше одного года.
- 29 июня 2019
-
19:17
-
19:07
-
19:00
-
18:38
-
18:17
-
18:13
-
18:05
-
18:00
-
17:04
-
16:09
-
15:50
-
14:37
-
13:31
-
12:51
-
11:55
-
10:20
-
09:54
-
09:40
-
03:10
-
00:07
- 28 июня 2019
-
23:58
-
22:47
-
22:19
-
22:03
-
21:56
-
21:19
-
21:11
-
20:49
-
20:20
-
20:04
-
19:37
-
19:22
-
18:44
-
18:31
-
18:25