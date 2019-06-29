«Даллас» отправил Ничушкина на драфт отказов с целью выкупа контракта

«Даллас Старз» поместил российского форварда Валерия Ничушкина на драфт отказов с целью выкупа контракта, информирует североамериканский инсайдер Энди Стрикленд. Соглашение россиянина должно было действовать до конца сезона-2019/20.

В минувшем регулярном сезоне 24-летний челябинец стал первым полевым хоккеистом в истории лиги, кто в регулярном чемпионате не забил ни одного гола и не набрал штрафных минут, при этом проведя более 50 матчей.



В сезоне-2018/19 на счету Ничушкина 10 (0+10) очков в 57 матчах при показателе полезности «-4». В плей-офф Валерий сыграл всего один матч.

В последний раз в официальном матче Ничушкин забросил шайбу 14 апреля 2018 года, выступая за ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Таким образом, безголевая серия форварда в официальных матчах составляет больше одного года.