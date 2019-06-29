«Ванкувер» отправил Спунера на драфт отказов. Он сменил три клуба за сезон
«Ванкувер Кэнакс» поместил форварда Райана Спунера на драфт отказов с целью выкупа контракта, информирует североамериканский инсайдер Рик Даливаль.
27-летний Спунер пополнил состав «Эдмонтон Ойлерз» 16 ноября 2018 года в результате обмена с «Нью-Йорк Рейнджерс». За «нефтяников» он принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, записав в актив 3 (2+1) балла при показателе полезности «–6» и двух минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 10 минут за игру.
16 февраля 2019 года Спунер был обменян во второй раз за минувший сезон, в этот раз из «Эдмонтона» — в «Ванкувер». В 11 играх за команду Трэвиса Грина Райан отметился четырьмя голевыми передачами.
Спунер обменян во второй раз за сезон, в этот раз из «Эдмонтона» — в «Ванкувер»
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