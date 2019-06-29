После отъезда Бузовой в «Барселону» «Авангард» хочет пригласить к себе Месси

«Авангард», воспользовавшись примеру футбольной «Барселоны», хочет пригласить к себе нападающего каталонской команды Лионеля Месси.

Ранее российская певица Ольга Бузова прибыла в расположение «Барселоны» в рамках проекта с компанией Beko. Поп-исполнительница проживёт два дня как футболист каталонской команды.

«Вот так «Барселона» пользуется тем, что сейчас лето, сезон кончился – и берёт в аренду Ольгу Бузову. Ну ничего, по всем трансферным правилам тогда дождёмся перерыва в Ла Лиге и на пару дней заберём к нам Месси. Лео, ждём в Балашихе! Детали сразу после публикации календаря от КХЛ», — говорится в сообщении «Авангарда».

Бузова является бывшей женой полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Пара поженилась 26 июня 2012 года. Однако уже 30 декабря 2016 года Бузова и Тарасов официально расторгли брак.