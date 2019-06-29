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«Вашингтон» заключил новый контракт с нападающим Майклом Сгарбоссой

«Вашингтон» заключил новый контракт с нападающим Майклом Сгарбоссой
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» заключил новый контракт с нападающим Майклом Сгарбоссой, информирует официальный сайт клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне 26-летний Сгарбосса забросил 30 шайб и сделал 35 результативных передач в 75 матчах регулярного чемпионата АХЛ. В 5 играх плей-офф нападающий набрал 3 (1+2) балла. Канадский нападающий исполнял обязанности ассистента капитана «Хёрши Бирз».

Сезон-2017/18 хоккеист также полностью провёл в АХЛ, выступая за фарм-клуб «Виннипег Джетс». В НХЛ хоккеист сыграл 48 матчей за «Колорадо Эвеланш» и «Анахайм Дакс», забросил 2 шайбы и сделал 8 результативных передач. В последний раз в матче НХЛ Майкл принимал участие в сезоне-2016/17.

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