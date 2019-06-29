Михайлов: всем московским клубам нужно сильное «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал события, происходившие в июне в московском «Динамо».

«Всем московским клубам нужно сильное „Динамо“. Если правильно понимаю, у бело-голубых идёт очередная перестройка в руководящем составе, надеюсь, она пройдёт безболезненно.

Немного удивило, что в «Динамо» на каком-то этапе немного затянулось продление контракта с главным тренером. На мой взгляд, во многом благодаря Владимиру Крикунову клуб в прошедшем сезоне смог зацепиться за плей-офф.

Уже не раз говорил, что почти полвека назад сборная СССР выиграла у Канады Суперсерию на маленькой площадке и уступила на площадке нашей, европейской. Поэтому вопрос формата льда считаю совершенно не важным, мастер будет мастером даже на носовом платке", — цитирует Михайлова Russia-Hockey.