«Торонто» заключил односторонний контракт с защитником Маринчином
«Торонто Мэйпл Лифс» заключил новый контракт с защитником Мартином Маринчином, информирует официальный сайт клуба. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один сезон.
В минувшем регулярном сезоне 27-летний хоккеист провёл 24 матча в регулярном чемпионате. На счету защитника одна заброшенная шайба и две голевые передачи при показателе полезности «–1» и 12 минутах штрафного времени. В плей-офф участия не принимал.
Словацкий игрок выступает в составе «кленовых листьев» с сезона-2015/16. До этого находился в системе «Эдмонтон Ойлерз». Всего за карьеру в НХЛ Мартин сыграл 201 игру, отметившись 30 (4+26) очками.
Ранее «Торонто Мэйпл Лифс» заключил новый однолетний контракт с вратарём Майклом Хатчинсоном.
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