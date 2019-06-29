«Торонто» заключил односторонний контракт с защитником Маринчином

«Торонто Мэйпл Лифс» заключил новый контракт с защитником Мартином Маринчином, информирует официальный сайт клуба. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один сезон.

В минувшем регулярном сезоне 27-летний хоккеист провёл 24 матча в регулярном чемпионате. На счету защитника одна заброшенная шайба и две голевые передачи при показателе полезности «–1» и 12 минутах штрафного времени. В плей-офф участия не принимал.

Словацкий игрок выступает в составе «кленовых листьев» с сезона-2015/16. До этого находился в системе «Эдмонтон Ойлерз». Всего за карьеру в НХЛ Мартин сыграл 201 игру, отметившись 30 (4+26) очками.

Ранее «Торонто Мэйпл Лифс» заключил новый однолетний контракт с вратарём Майклом Хатчинсоном.