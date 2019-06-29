Стриклэнд: «Тампа-Бэй» — приоритетный вариант для Павелски

Североамериканский инсайдер Энди Стриклэнд заявил, что американский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски склоняется к заключению контракта с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Похоже на то, что „Тампа-Бэй“ — приоритетный вариант для Павелски. Интересно посмотреть, смогут ли они всё реализовать», — написал Стриклэнд в «Твиттере».

1 июля Павелски станет неограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне Джо провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 38 заброшенных шайб и 26 результативных передач при показателе полезности «–4». В плей-офф американский хоккеист набрал 9 (4+5) баллов в 13 матчах.

Практически наверняка капитан «Сан-Хосе» не заключит новый контракт с «акулами». Помимо «молний», в число основных претендентов на игрока входит «Даллас Старз».