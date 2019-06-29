Генменеджер «Вегаса» — о ситуации с Гусевым: здесь нет ничего срочного

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи заявил, что не собирается предпринимать оперативных шагов по заключению контракта или обмену российского форварда Никиты Гусева.

«Обменяли Миллера, чтобы открыть позицию для молодого игрока. Продолжаем работать над заключением контракта с Дериком Энгелландом.

Гусев? Здесь нет ничего срочного», — передаёт слова Макфи клубный журналист Джастин Эмерсон.

Выступая за СКА, в феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Гусев уйдет из российского клуба и присоединится к «Голден Найтс». 14 апреля 2019 года он подписал с «Вегасом» однолетний контракт новичка.