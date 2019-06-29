Генменеджер «Бостона»: несколько ребят являются кандидатами на обмен

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини заявил, что несколько игроков могут покинуть команду в межсезонье.
«Сложно вести переговоры в ситуации, когда не понимаешь, что будет завтра. Это всё, что я пока могу сказать. Что касается июля, то мы хотим, чтобы у нас появились новые игроки. Я хотел бы видеть прогресс в игре команды.
Есть несколько молодых ребят, которые являются кандидатами на обмен. Я не говорю, что Маркус Юханссон уйдёт или Ноэль Аккьяри, но потенциал в этом плане у нас есть. Есть ещё несколько человек, от которых мы ждем, что они сделают очередной шаг вперёд», — цитирует Суини официальный сайт НХЛ.
В сезоне-2018/19 28-летний Юханссон провёл 58 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, выступая за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Бостон Брюинз». На счету скандинава 13 заброшенных шайб и 17 результативных передач при показателе полезности «–16». В плей-офф Юханссон набрал 11 (4+7) баллов в 22 играх.
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