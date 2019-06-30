«Питтсбург» обменял Кессела в «Аризону»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел продолжит карьеру в «Аризоне Койотс», сообщает официальный сайт клуба. В обратном направлении проследуют нападающий Алекс Гальченюк и защитник Пьер-Оливер Жозеф. Кроме того, клуб из Аризоны получит права на защитника Дэйна Биркса и условный выбор в четвёртом раунде драфта 2021 года.

Кессел — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». В 82 играх минувшего регулярного чемпионата 31-летний форвард набрал 82 (27+55) очка, а в сезоне 2017/18 установил личный рекорд, записав на свой счёт 92 (34+58) балла за результативность в 82 играх.

В прошедшем сезоне Гальченюк в 72 матчах набрал 41 (19+22) очко. У него действующий однолетний контракт с кэпхитом $ 4,9 млн.