«Питтсбург» обменял Кессела в «Аризону»
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел продолжит карьеру в «Аризоне Койотс», сообщает официальный сайт клуба. В обратном направлении проследуют нападающий Алекс Гальченюк и защитник Пьер-Оливер Жозеф. Кроме того, клуб из Аризоны получит права на защитника Дэйна Биркса и условный выбор в четвёртом раунде драфта 2021 года.
Кессел — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». В 82 играх минувшего регулярного чемпионата 31-летний форвард набрал 82 (27+55) очка, а в сезоне 2017/18 установил личный рекорд, записав на свой счёт 92 (34+58) балла за результативность в 82 играх.
В прошедшем сезоне Гальченюк в 72 матчах набрал 41 (19+22) очко. У него действующий однолетний контракт с кэпхитом $ 4,9 млн.
«Питтсбург» попытается обменять Кессела до открытия рынка свободных агентов
- 30 июня 2019
-
03:47
- 29 июня 2019
-
23:55
-
23:20
-
23:00
-
22:40
-
22:13
-
22:00
-
21:35
-
21:06
-
21:00
-
20:36
-
20:10
-
19:45
-
19:17
-
19:07
-
19:00
-
18:38
-
18:17
-
18:13
-
18:05
-
18:00
-
17:04
-
16:09
-
15:50
-
14:37
-
13:31
-
12:51
-
11:55
-
10:20
-
09:54
-
09:40
-
03:10
-
00:07
- 28 июня 2019
-
23:58
-
22:47
Партнерский контент