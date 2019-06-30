Маклеллан: видимо, Коннолли получит контракт, превышающий рамки «Вашингтона»

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о планах клуба в селекционной работе после обмена Андре Бураковски.

«Рынок свободных агентов будет первоочередным местом наших поисков. Посмотрим, сможем ли найти игрока с необходимым уровнем зарплаты, который будет играть в хороший двусторонний хоккей. Если нет, будем отталкиваться от этого.

Что с Коннолли? Он всё ещё рассматривает возможности. Наверное, в какой-то момент он получит контракт, который превышает наши рамки. Пока всё идет к тому.

Врана? Думали, сможем заключить долгосрочную сделку, потому что в течение всего года ориентировались на $ 83 млн. Затем мы снизили сумму до $ 82,5 млн, и итоговая сумма — $ 81,5 млн — заставила нас ужаться», — цитирует Маклеллана официальный сайт НХЛ.