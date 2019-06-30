Маклеллан: видимо, Коннолли получит контракт, превышающий рамки «Вашингтона»

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о планах клуба в селекционной работе после обмена Андре Бураковски.
«Рынок свободных агентов будет первоочередным местом наших поисков. Посмотрим, сможем ли найти игрока с необходимым уровнем зарплаты, который будет играть в хороший двусторонний хоккей. Если нет, будем отталкиваться от этого.
Что с Коннолли? Он всё ещё рассматривает возможности. Наверное, в какой-то момент он получит контракт, который превышает наши рамки. Пока всё идет к тому.
Врана? Думали, сможем заключить долгосрочную сделку, потому что в течение всего года ориентировались на $ 83 млн. Затем мы снизили сумму до $ 82,5 млн, и итоговая сумма — $ 81,5 млн — заставила нас ужаться», — цитирует Маклеллана официальный сайт НХЛ.
- 30 июня 2019
-
10:10
-
09:45
-
09:30
-
09:10
-
08:47
-
08:25
-
08:00
-
05:28
-
04:53
-
03:47
- 29 июня 2019
-
23:55
-
23:20
-
23:00
-
22:40
-
22:13
-
22:00
-
21:35
-
21:06
-
21:00
-
20:36
-
20:10
-
19:45
-
19:17
-
19:07
-
19:00
-
18:38
-
18:17
-
18:13
-
18:05
-
18:00
-
17:04
-
16:09
-
15:50
-
14:37
-
13:31