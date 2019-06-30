Йоонас Донской может продолжить карьеру в «Колорадо»
Известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн заявил, что форвард «Сан-Хосе Шаркс» Йоонас Донской может продолжить карьеру в «Колорадо».
«Слухи нестабильны, но на данный момент лидерами в гонке за Донским являются «Колорадо» и ещё одна неопознанная команда. Не думаю, что это «Эдмонтон» или «Баффало». Но опять же это всё слухи», — написал Лебрюн в «Твиттере».
27-летний форвард выступает за «акул» с 2015 года. В минувшем сезоне финский нападающий забросил 14 шайб и сделал 23 результативные передачи в 80 матчах регулярного чемпионата. В 12 играх плей-офф Йоонас набрал 3 (1+2) очка. 1 июля 2019 года уроженец Раахе становится свободным агентом.
Ранее представители Донского известили «Сан-Хосе», что Йоонас готов покинуть клуб.
Представители Донского известили «Сан-Хосе», что Йоонас готов покинуть клуб
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