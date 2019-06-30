«Монреаль» проявляет интерес к 36-летнему Кёртису Макэлинни

Известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн заявил, что голкипер «Каролины Харрикейнз» Кёртис Макэлинни может продолжить карьеру в «Монреаль Канадиенс».

«Слышал, что «Монреаль» является одним из трёх клубов, кто проявляет интерес к ветерану Кёртису Макэлинни. Не верьте, что «Торонто» в числе этих клубов», — написал Лебрюн в «Твиттере».

В минувшем сезоне уроженец канадского Лондона принял участие в 32 матчах в регулярном чемпионате, пропуская в среднем за игру 2,58 шайбы и отражая 91,2% бросков. В плей-офф Кёртис сыграл пять матчей, но этого хватило, чтобы установить рекорд лиги. В возрасте 35 лет и 343 дней канадец стал самым возрастным в истории лиги вратарём, выигравшим дебютный матч в плей-офф в стартовом составе.