Источник: Панарин склоняется к «Флориде», Бобровский разрывается

Журналист CBSMiami Давид Дворк поделился мнением о вариантах продолжения карьеры Артемием Панариным и Сергеем Бобровским.
«Бобровский и Панарин взвешивают все варианты. Слышал, у них очень сильное желание играть вместе. При этом Панарин склоняется к «Флориде», а вот Бобровский разрывается. Говорят, на него имеет огромное влияние Лу Ламорелло (генеральный менеджер «Айлендерс». — Прим. «Чемпионата»). В любом случае, выглядит так, что они будут или там, или там», — написал Дворк.
В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% броска при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% броска в 10 играх.
В сезоне-2018/19 Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».
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