БрисБуа: «Тампа» хочет усилить команду, и для этого есть возможности

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа рассказал о селекционной работе клуба на открывающемся 1 июля рынке свободных агентов.

«В последние годы мы не претендовали на серьёзных хоккеистов на рынке свободных агентов. У нас была команда, и мы не видели на рынке игроков, которые были бы в состоянии вписаться в состав. По разным причинам. Это мог быть срок контракта, возраст или другие соображения.

В этом году ситуация изменилась. Мы рассматриваем разные варианты, хотим усилить команду и полагаем, что для этого есть возможности. Никто не знает, получится это у нас или нет, но мы хотим сделать состав лучше и работаем над этим», — цитирует БрисБуа официальный сайт Национальной хоккейной лиги.