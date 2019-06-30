БрисБуа: «Тампа» хочет усилить команду, и для этого есть возможности
Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа рассказал о селекционной работе клуба на открывающемся 1 июля рынке свободных агентов.
«В последние годы мы не претендовали на серьёзных хоккеистов на рынке свободных агентов. У нас была команда, и мы не видели на рынке игроков, которые были бы в состоянии вписаться в состав. По разным причинам. Это мог быть срок контракта, возраст или другие соображения.
В этом году ситуация изменилась. Мы рассматриваем разные варианты, хотим усилить команду и полагаем, что для этого есть возможности. Никто не знает, получится это у нас или нет, но мы хотим сделать состав лучше и работаем над этим», — цитирует БрисБуа официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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