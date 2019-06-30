Дубас — о сохранении игроков: все знают, в какой ситуации оказался «Торонто»

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас прокомментировал работу по сохранению в команде Митчелла Марнера.

«Всегда хочется оставить в команде игроков, которые нам нравятся, и подписать с ними долгосрочные контракты. Поэтому мы договорились с Юнссоном и Капаненом. Все знают, в какой ситуации мы оказались. У нас не так много места под потолком зарплат. Это вызвано тем, что у нас великолепная молодёжь: Марнер, центрфорвард Остон Мэттьюс, нападающий Вильям Нюландер. Мы хотим оставить всех, а для этого нужно хорошо понимать, как они вписываются в общую картину.

Нам нужно забронировать место для контракта Марнера. Если бы мы договорились с ним, то вплотную приблизились бы к верхней границе зарплатного бюджета. Сейчас ищем разные варианты, присматриваемся к игрокам, которым нужен шанс, чтобы вновь заявить о себе или оставить след в истории. Мы не торопимся, ищем нужных людей, с которыми можем заключить недорогие сделки», — цитирует Дубаса официальный сайт НХЛ.