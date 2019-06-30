Генменеджер «Торонто»: Хейнси заслужил право на прибавку к зарплате

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас признал, что защитник Рон Хейнси заслужил право на прибавку к зарплате.

«Рон провёл замечательный сезон, его роль в первой паре сложно переоценить, он великолепно взаимодействовал с Морганом Райлли, пользовался авторитетом среди игроков. Его новый контракт осложнит нам ситуацию с потолком зарплат, но мы остаемся на связи и попытаемся найти приемлемый вариант. Он заслужил право на прибавку к зарплате», — цитирует Дубаса официальный сайт НХЛ.

1 июля 2019 года американский защитник может стать неограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне 38-летний защитник провёл 81 матч и набрал 23 (5+18) очка, а показатель полезности игрока составил "+30"