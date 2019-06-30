Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Генменеджер «Торонто»: Хейнси заслужил право на прибавку к зарплате

Генменеджер «Торонто»: Хейнси заслужил право на прибавку к зарплате
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас признал, что защитник Рон Хейнси заслужил право на прибавку к зарплате.

«Рон провёл замечательный сезон, его роль в первой паре сложно переоценить, он великолепно взаимодействовал с Морганом Райлли, пользовался авторитетом среди игроков. Его новый контракт осложнит нам ситуацию с потолком зарплат, но мы остаемся на связи и попытаемся найти приемлемый вариант. Он заслужил право на прибавку к зарплате», — цитирует Дубаса официальный сайт НХЛ.

1 июля 2019 года американский защитник может стать неограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне 38-летний защитник провёл 81 матч и набрал 23 (5+18) очка, а показатель полезности игрока составил "+30"

«Торонто» заключил односторонний контракт с защитником Маринчином
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент