Седлак: с нетерпением жду игры в России. Хочу получить больше свободы

Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак объяснил решение продолжить карьеру в КХЛ.

«С нетерпением жду игры в России. Я хочу наслаждаться хоккеем и быть лидером команды. Когда вы выходите на лёд три раза за третий период, вы не можете насладиться атакующим хоккеем. Играете в обороне и помогаете команде. Не хочу отходить от этого, но при этом хочу получить больше свободы», — цитирует Седлака iSport.cz.

В сезоне-2018/19 26-летний Седлак провёл 47 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в составе «Коламбус Блю Джекетс». На его счету четыре заброшенные шайбы и две результативные передачи при показателе полезности «–5». Чешский хоккеист провёл в «Коламбусе» три сезона. В НХЛ на его счету 162 матча, в которых он набрал 27 (15+12) очков. Седлак выбран «мундирами» на драфте-2011 под 158-м номером.