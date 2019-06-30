Генменеджер «Аризоны»: не вспомню, когда у нас был игрок уровня Кессела

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Джон Чайка оценил обмен с «Питтсбург Пингвинз», в результате которого «койоты» заполучили нападающего Фила Кессела.



«Фил в течение длительного времени является одним из лучших игроков атакующего плана в лиге. Считаем, он пополнил ряды «Аризоны» с огромной мотивацией и желанием плодотворно работать. Команде нужен был продуктивный нападающий. Мы искали опытного хоккеиста, способного оказать весомую помощь.



Кессел — элитный хоккеист. По правде говоря, не припомню, когда в последний раз в команде был игрок такого калибра, с такими характеристиками. К тому же Фил здорово проявлял себя не только в НХЛ, но и на международной арене. Он был очень хорош на Олимпийских играх, Кубке мира и так далее. Фил здорово играет в матчах высокого уровня», — приводит слова Чайки официальный сайт «Аризоны».

«Питтсбург» обменял Кессела в «Аризону»