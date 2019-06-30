«Коламбус» проявляет интерес к Цуккарелло

«Коламбус Блю Джекетс» проявляет интерес к нападающему Матсу Цуккарелло, сообщает в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн. 1 июля норвежский хоккеист станет неограниченно свободным агентом. Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» готов предложить игроку долгосрочный контракт.

В 46 матчах минувшего регулярного чемпионата за «Нью-Йорк Рейнджерс» он набрал 37 (11+26) баллов. 4 февраля в первой игре за «Даллас Старз» после обмена из «Рейнджерс» сломал руку и пропустил пять недель. В 13 играх плей-офф отметился 11 (4+7) очками.



На взрослом уровне Матс принимал участие в чемпионатах мира 2008, 2009, 2010 и 2016 годов, а также Олимпийских играх 2010 и 2014 годов. В составе сборной Европы Матс добрался до финала Кубка мира — 2016.