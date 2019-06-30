Маклеллан — о будущем Смит-Пелли: в последнее время я с ним не говорил

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мнением о будущем нападающего Деванте Смит-Пелли. 1 июля форвард станет неограниченно свободным агентом.



«А последнее время я с ним не говорил», — приводит слова Маклеллана официальный сайт лиги.



Смит-Пелли стал одним из героев финала Кубка Стэнли — 2018, записав на свой счёт три гола в пяти матчах. В прошедшем сезоне нападающий провёл 54 матча в регулярном чемпионате, отметившись четырьмя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами при показателе полезности «-6».



После этого игрока отправили в Американскую хоккейную лигу, где он провёл 20 матчей за «Херши Беарз» и набрал 14 (6+8) очков. «Кэпиталз» вызвали 27-летнего нападающего на плей-офф, где он провёл три игры, не сумев отметиться результативными действиями.

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