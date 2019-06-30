Кессел: хочу помочь «Аризоне» сделать следующий шаг

Нападающий Фил Кессел поделился эмоциями после того, как стал игроком «Аризоны Койотс». Американского форварда выменяли из «Питтсбург Пингвинз». В новой команде Кессел воссоединится с наставником Риком Токкетом, ранее работавшим ассистентом главного тренера в «Пингвинз».



«Просто планирую сделать то, что у меня получается лучше всего. Постараюсь помочь клубу выиграть как можно больше матчей. На мой взгляд, у «Аризоны» молодая и перспективная команда. В составе «Койотс» немало интересных игроков. Хочу помочь команде сделать следующий шаг.



Токкет — мой друг. Он отличный тренер и хороший человек. Постараюсь помочь ему добиться успеха в «Аризоне». С нетерпением жду новой совместной работы. Думаю, «Аризона» мне подходит. С каждым годом клуб прогрессирует. Рад, что стал его частью. В прошлом сезоне вы могли убедиться, насколько «Койотс» стали серьёзной силой», — приводит слова Кессела официальный сайт «Аризоны».

Малкин — Кесселу: буду скучать по тебе