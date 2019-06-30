Холл: никто в возрастной группе Хьюза не может сравниться с ним по мастерству

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл поделился мнением о форварде команды Джеке Хьюзе, которого выбрали на драфте под первым номером.
«У этого парня потрясающая техника. Он отлично впишется в современную НХЛ, потому что он быстрый, отлично катается. Никто в его возрастной группе не может сравниться с ним по уровню мастерства. Очень хочется поскорее увидеть Джека в НХЛ. Хотя, возможно, ему потребуется какое-то время, чтобы освоиться. Так бывает с 18-летними ребятами. Но он справится за счёт мастерства.
Я видел Хьюза после того, как его выбрали на драфте. Джеку показали Нью-Джерси, и ему всё нравится. Он говорил не только о хоккее, но и обо всех остальных аспектах жизни здесь. Приятно это слышать», — приводит слова Холла официальный сайт НХЛ.
- 30 июня 2019
-
18:15
-
17:48
-
17:26
-
16:48
-
16:22
-
15:37
-
15:06
-
14:50
-
14:17
-
13:35
-
13:15
-
13:01
-
12:40
-
12:15
-
12:00
-
11:40
-
11:15
-
10:55
-
10:30
-
10:10
-
09:45
-
09:30
-
09:10
-
08:47
-
08:25
-
08:00
-
05:28
-
04:53
-
03:47
- 29 июня 2019
-
23:55
-
23:20
-
23:00
-
22:40
-
22:13
-
22:00