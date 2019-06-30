Холл: никто в возрастной группе Хьюза не может сравниться с ним по мастерству

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл поделился мнением о форварде команды Джеке Хьюзе, которого выбрали на драфте под первым номером.



«У этого парня потрясающая техника. Он отлично впишется в современную НХЛ, потому что он быстрый, отлично катается. Никто в его возрастной группе не может сравниться с ним по уровню мастерства. Очень хочется поскорее увидеть Джека в НХЛ. Хотя, возможно, ему потребуется какое-то время, чтобы освоиться. Так бывает с 18-летними ребятами. Но он справится за счёт мастерства.



Я видел Хьюза после того, как его выбрали на драфте. Джеку показали Нью-Джерси, и ему всё нравится. Он говорил не только о хоккее, но и обо всех остальных аспектах жизни здесь. Приятно это слышать», — приводит слова Холла официальный сайт НХЛ.

Джек Хьюз поделился эмоциями после выбора под первым номером на драфте НХЛ