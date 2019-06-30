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Ландеског: «Колорадо» не будет доволен, пока не выиграет последний матч сезона

Ландеског: «Колорадо» не будет доволен, пока не выиграет последний матч сезона
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског отметил, что команда ставит перед собой высокую цель.

«Сейчас очень волнующее время. Мы наслаждаемся условиями, в которых находимся. Но, с другой стороны, команда ещё ничего не достигла, поэтому надо сделать шаг вперёд и развиваться. Становиться сильнее в межсезонье, чтобы в начале сезона мы могли делать свою работу.

В моей карьере были взлёты и падения, с низшей точкой в сезоне-2016/17. Но на самом деле это лишь помогает ценить хорошие времена. Мы прошли через такое, потом вышли в плей-офф, а в этом году уже смогли сделать нечто стоящее. Это длинный путь, на котором бывают сложные моменты, а бывают простые. Но мы никогда не останемся до конца довольными, пока не выиграем последний матч сезона», — приводит слова игрока официальный сайт НХЛ.

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