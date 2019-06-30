Тренер «Аризоны»: Кессел способен изменить ход любого матча

Главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет поделился мнением о переходе в команду нападающего Фила Кессела. Американского игрока выменяли из «Питтсбург Пингвинз» на форварда Алекса Гальченюка и защитника Пьер-Оливера Жозефа.



«Я очень рад, что Фил присоединился к нашей команде. Это динамичный хоккеист, способный изменить ход любого матча, что очень важно для «Аризоны», — цитирует Токкета официальный сайт «Койотс».

Кессел — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». В 82 играх минувшего регулярного чемпионата 31-летний форвард набрал 82 (27+55) очка, а в сезоне-2017/18 установил личный рекорд, записав на свой счёт 92 (34+58) балла в 82 играх.



В прошедшем сезоне Гальченюк в 72 матчах набрал 41 (19+22) очко. У него действующий однолетний контракт с кэпхитом $ 4,9 млн.